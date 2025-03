Internews24.com - Correa: «Finale di Champions? L’emozione più bella! Lautaro è un campione, per noi è super importante»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «dipiùè un, per noi è» Le parole del TucuIntervistato dai microfoni di Betsson Sport, Joaquin, attaccante dell‘Inter, ha parlato cosi:CHI TI HA INSEGNATO DI PIU- «Ai miei inizi con Veron, è la persona che mi ha dato qualcosa in più e che mi ha insegnato a vedere anche fuori dal calcio argentino. Era forte, mi ha fatto capire la differenza tra i giocatori e quelli davvero forti»? «Era più piccolo, stava iniziando. Ci siamo ritrovati in Nazionale e poi qua, è sempre stato forte»INIZI CON- «Sì me lo ricordo, sono arrivato il giorno prima della partita. Mi ha fatto sentire a casa, ma non solo lui. Siamo un bel gruppo»AMBIENTAMENTO IN ITALIA- «Innanzitutto mi è piaciuto il cambiamento perché io ero venuto qui quando avevo 15-16 anni e ho visto il cambiamento del centro sportivo, come è cresciuto tanto anche sotto questo aspetto.