Corea del Sud, respinta richiesta di impeachment per premier Han

La Corte costituzionale delladel Sud ha annullato l’del primo ministro Han Duck-soo, reintegrando lunedì il secondo funzionario della nazione come leader ad interim, senza tuttavia pronunciarsi sull’separato del presidente Yoon Suk Yeol per la sua scioccante imposizione della legge marziale a fine dicembre. “La Corte costituzionale ha deciso di archiviare il procedimento dicontro ilHan Duck-soo” con cinque voti contro uno, ha dichiarato la Corte in un comunicato. Le sue azioni, ha spiegato, “non possono essere considerate come un tradimento della fiducia del popolo”.“Accolgo con favore la saggia decisione dei giudici”, ha precisato il politico ai giornalisti. “Credo che tutti i cittadini si stiano esprimendo chiaramente contro una sfera politica altamente polarizzata.