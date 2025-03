Lapresse.it - Corea del Sud, respinta richiesta di impeachment: Han reintegrato come presidente ad interim

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – Il primo ministro sudno Han Duck-soo è statoaddopo che la Corte costituzionale ha annullato il suo. Han era diventato il leader addopo che ilYoon Suk Yeol era stato messo sotto accusa per aver imposto la legge marziale a dicembre. Dopo la sentenza di lunedì, Han ha ringraziato la corte e ha affermato che si sarebbe occupato delle questioni più urgenti. Ha anche invocato l’unità nazionale. La corte ha stabilito con 7 voti favorevoli e 1 contrario che il Parlamento non aveva il quorum necessario per approvare la mozione di, che le accuse contro Han non erano contrarie alla legge e che non erano abbastanza gravi da rimuoverlo dall’incarico.