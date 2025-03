Lettera43.it - Corea del Sud, l’Alta Corte ha respinto l’impeachment del premier Han Duck-soo

Leggi su Lettera43.it

delladel Sud hadelHan-soo, che è tornato quindi a essere anche presidente ad interim del Paese. Han aveva assunto quest’ultimo incarico il 14 dicembre 2024 dopo che il Parlamento aveva approvatodel presidente Yoon Suk-yeol, che pochi giorni prima aveva imposto per alcune ore la legge marziale. Successivamente era stato anch’egli rimosso, ufficialmente per non aver impedito il tentato colpo di Stato, ma in realtà perché si opponeva alla ratifica della nomina di alcuni giudici dellacostituzionale che avrebbero poi giudicato Yoon. Dopodi Han, il ruolo di presidente ad interim era passato al vice primo ministro e ministro delle Finanze Choi Sang-mok. Sia Yoon sia Han fanno parte del Partito del potere popolare.