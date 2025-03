Cordoglio per la morte dell’ex comandante della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino

Leggi su Corrieretoscano.it

GRAVE IN– Grave lutto per lacomunale del.È venuto a mancare nella serata del 23 marzo, l’ispettoreMassimo Zingoni a causa di una malattia incurabile contro cui ha lottato per anni con coraggio.Idelesprimono profonda vicinanza e si stringono al dolore dei familiari. Grande iltra i colleghi, ilManola D’Amato ed i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli.Durante la sua carriera aveva guidato in primis ladi Greve indalla fine degli anni Novanta, poi era stato al comandodei tregiani dal 2017 al 2024.I funerali si terranno martedì 25 marzo alle 10, nella chiesa di San Bartolomeo a Martignana a Empoli.