Ilgiorno.it - Corbani e l’esposto in Procura: "Questa vicenda per Sala sarà peggio del Salva Milano"

dello stadio per il sindacodel", vaticina Luigi, già vicesindaco dicon il Pci negli anni Ottanta, oggi presidente del comitato Sì Meazza e spina nel fianco del Comune per tutti i progetti di Milan e Inter su San Siro. Alladi, che sulla vendita dell’area, al momento ferma a un’offerta presentata dai club e a una delibera del Comune che delinea l’iter, incluso un avviso pubblico per verificare eventuali altre manifestazioni d’interesse, ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato,ha "presentato un esposto a metà febbraio, partendo dalladei carotaggi abusivi". E cioè? "A gennaio al parco dei Capitani degli operai hanno iniziato a fare dei carotaggi del sottosuolo. I residenti hanno chiesto che autorizzazione avessero: non ne avevano.