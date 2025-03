Internews24.com - Coppa Italia Inter, rivoluzione al Var dalle semifinali contro il Milan! Arrivano le spiegazioni degli arbitri: tutti i dettagli e le novità anche in Serie A

Leggi su Internews24.com

di Redazioneal Varil! Glidovranno spiegare le decisioni prese, questo varràinALe numerose e frequenti polemiche sul VAR sono state una costante che hanno accompagnato il nostro campionato dall’inizio sino ad ora. In effetti molte volte si è assistito ad errori evidenti e grossolani da parte della sala VAR che spesso hanno, in qualche modo, condizionato l’esito o l’andamento delle partite comprese quelle dell’. Nato con l’intento di rendere i giudizi quanto più oggettivi possibili in realtà non ha fatto altro che alimentare malumori circa l’impiego di tale tecnologia.Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, ci sarebbero però importantissimecirca l’impiego del VAR. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti a partirediglispiegheranno le decisioni VAR allo stadio attraverso la diffusione del segnale audio; mentre dal weekend diA le decisioni VAR compariranno sui maxischermi di ogni stadio durante le gare.