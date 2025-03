Ilgiorno.it - Contromano e inversione a U sulla Statale 36: la folle corsa di un furgoncino e il terrore degli altri automobilisti

Bellano (Lecco), 24 marzo 2025 - Prima il pericoloso, anche in galleria, poi l'a U, una manovra altrettanto proibita e azzardata. InQuesta mattina il guidatore di unha imboccato la36 dalla parte sbagliata e ha proseguito in, anzi in controsenso, per diversi chilometri. Quando finalmente si è accorto dello sbaglio, ha effettuato un'di marcia a U. Il conducente ha imboccato la Superstradaallo svincolo di Bellano: ha percorso il peduncolo di uscita per chi proviene da sud, cioè da Lecco, invece che che quello, giusto, di immissionecarreggiata nord verso Colico, ignorando sia il cartello di alt e divieto giallo fluo ad alta visibilità, sia una freccia che indica la direzione corretta. L'a U L'autista ha percorsoparecchi chilometri, quasi una decina, e affrontando diverse gallerie, dirigendosi verso sud appunto in carreggiata nord, fino ad arrivare a Lierna.