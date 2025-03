Anteprima24.it - Controlli ai cantieri edili, scovati 2 lavoratori in nero

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella giornata odierna, ufficiali ed agenti del nucleo di polizia giudiziaria, hanno effettuato tre sopralluoghi in altrettantidella città.In un caso, dagli accertamenti effettuati all’interno di un area cantiere, venivano individuati due uomini intenti a svolgere attività di manovale senza nessuna tipologia di contratto di lavoro. I dueun 44enne ed un 58enne della provincia sannita, sentiti dagli agenti ammettevano di non avere alcun contratto di lavoro, non ostante stessero prestando opera già da alcuni giorni. Individuato ed ascoltato anche il titolare della ditta coinvolta, un 50 enne residente in città.