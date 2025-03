Juventusnews24.com - Continassa Juve: primo allenamento per Tudor. Il nuovo tecnico ancora senza Nazionali alla ripresa al JTC

La settimana della Juventus è iniziata con il primo giorno di Igor Tudor come allenatore della Prima Squadra maschile. All'orizzonte c'è la sfida all'Allianz Stadium contro il Genoa in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 18:00 in occasione della trentesima giornata di Serie A. Il gruppo – privo dei Nazionali – è sceso in campo nel pomeriggio odierno al Training Center e dopo un'iniziale fase di riscaldamento e torello si è concentrato su esercizi tattici finalizzati allo sviluppo del gioco, prima di concludere la sessione con una partitella.