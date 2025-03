Ilfattoquotidiano.it - Conti in rosso, soci vicino alle ‘ndrine, la fondazione Corrado Alvaro sciolta dalla prefettura

“Iniziative episodiche e circoscritte, insufficienti al raggiungimento degli scopi statutari”. “Perdite di esercizio” e “un processo di erosione del patrimonio” tale da “prefigurare, anche se non nel breve periodo, un indice di probabilità di default”. “Amministratori che non offrono quelle garanzie di onorabilità ed indipendenza necessarie ad assicurare che il patrimonio sia correttamente destinato allo scopo”. In altre parole, scarse attività,ine parentele scomode di alcuni amministratori che in un territorio come San Luca, nella Locride, vuole dire solo una cosa: ‘ndrangheta. Sono le tre motivazioni per le quali, nei giorni scorsi, il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro (nella foto), ha sciolto la “” e l’ha affidata al commissario straordinario Luciano Gerardis, l’ex presidente della Corte d’appello oggi in pensione.