Ilnapolista.it - Conte sarebbe il più indicato per rilanciare la Juventus (Gazzetta)

il piùperla)È ufficialmente cominciata un’altra epoca per la. Si è chiusa la parentesi Thiago Motta. Molto probabilmente sta per chiudersi anche quella Giuntoli (pur se i giornali sono sempre inspiegabilmente molto protettivi col disastroso direttore sportivo). Ed è cominciata la corsa all’ingaggio del prossimo allenatore (Tudor è un traghettatore). Come i lettori del Napolista ben sanno, in cima alla lista dei desideri della nuova(oseremmo dire per distacco) c’è Antonio. Siamo quasi al candidato unico.Ecco cosa scrive ladello Sport con Stefano Agresti:Forse un dirigente dovrebbe comprendere in anticipo che un tecnico non è adatto a una determinata realtà. Giuntoli ha pensato che Motta fosse il tecnico ideale per la Juve: non è stato così.