Juventusnews24.com - Conte Juventus (Gazzetta), è lui il grande sogno per l’estate! De Laurentiis farà muro ma… Il possibile scenario

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dello Sport), è lui ilper! Il Napoli di Dema. Ilsul tecnicoLadello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla panchina della, che proprio nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Thiago Motta per affidare a Tudor la guida della squadra da qui a fine stagione.Per la prossima stagione l’intenzione è di evitare nuovi esperimenti e di puntare su un tecnico già affermato. Il primo nome nella lista è Antonio, attualmente sotto contratto fino al 2027 con il Napoli. Non sarà facile strapparlo a De, ma i bianconeri ci proveranno.Leggi sunews24.com