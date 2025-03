Lanazione.it - Conta di frane e danni, famiglie ancora fuori casa. Prime opere di sicurezza

Cuoio-Valdera, 24 marzo 2025 – Oggi a Palaia inizieranno i lavori per la messa indi Via Nuova per Forcoli. E’ una delle 14che hanno interessato il territorio comunale e per le quali – solo in somma urgenza – il Comune ha già investito 100mila euro. “Su via Nuova – spiega la sindaca Marica Guerrini – inizieremo a posizionare blocchi in cemento, intanto per poter delimitare l’area di frana e poter riaprire la strada con senso unico alternato e limitare così i disagi alla popolazione”. “Abbiamo risolto la frana di via Toiano che è riaperta – prosegue la sindaca – e parzialmente risolto quella di via Usigliano che, comunque, è tornata percorribile. C’è poi la Sp36 sulla quale interviene la Provincia: si comincia con la rimozione della terra, ma dovrà essere fatta anche una valutazione sul manto stradale che è stato fortemente messo a dura prova dallo smottamento.