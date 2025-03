Anteprima24.it - Consulta delle Donne, per la rassegna Marzo Rosa lo spettacolo al Teatro comunale dal sapore dantesco

Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 20presso ildi Benevento è andato in scena lo, dal titolo di dantesca memoria ‘L’amico mio e non de la ventura’, promosso dallae realizzato dall’ Associazione Libero. L’evento è stato patrocinato dall’Assessorato alla cultura e dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Benevento. La mattina ha visto la partecipazione di numerosi alunni provenienti dalla città capoluogo e dal Liceo Fermi di Montesarchio. In serata loè stato rivolto ad un pubblico adulto. Anche quest’anno l’evento è stato patrocinato dall’associazione Lions Benevento Host, Lions Arco Traiano ed ha visto la partecipazione dell’Associazione italiana Persone Down sezione territoriale di Benevento a cui verrà dato un contributo di beneficenza.