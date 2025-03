Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, ecco le opere idrauliche per migliorare la sicurezza della città

Arezzo, 24 marzo 2025 – Una ciclo-escursione istruttiva, utile e importante. I cittadini hanno promosso a pieni voti l’iniziativa organizzata da FIAB Arezzo, con Legambiente,di2 Alto Valdarno e Genio Civile Valdarno superiore, per celebrare la giornata mondiale dell’acqua: un’occasione unica per comprendere il valoreprevenzione e scoprire da vicino le numerose e importantiche stanno prendendo forma ad Arezzo. Guidati dal professor Massimo Barbagli, i partecipanti hanno attraversato la valle del Vingone e la valle del Sellina, approfondendo il temadifesa idraulica in un contesto sempre più segnato da eventi meteorologici estremi. “Difendersi dall’acqua è un’esigenza sempre più attuale. Il cambiamento climatico impone interventi mirati e una maggiore consapevolezza sul valoreprevenzione”, ha dichiarato il professor Barbagli aprendo il “tour del Bagnoro”.