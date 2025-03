Lanazione.it - Consorzio al lavoro su Orme e rio dei Cappuccini

Anche per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo, la Regione Toscana ha prorogato l’allerta meteo gialla anche riguardo all’Empolese Valdelsa. Si è in ‘buona’ compagnia con l’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Bacini questi ultimi che hanno comunque effetto indiretto anche sulla piana empolese. Che cosa significa, tecnicamente? "Eventi con effetti localizzati, anche intensi, potenzialmente pericolosi a scala locale, di difficile previsione spaziale e temporale, con effetti dipendenti dalle condizioni di vulnerabilità locali", dice la Regione. E in un territorio già piegato dai fenomeni alluvionali di nove giorni fa "occorre mantenere il massimo dell’attenzione, anche perché i terreni sono saturi e gli argini sono stati sottoposti dal 14 marzo a forti pressioni", ha spiegato ieri il presidente deldi Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti.