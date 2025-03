Napolipiu.com - “Consegnavo giornali e lavoravo di notte in aeroporto”: poi la scalata al successo | Oggi allena in Serie A

Leggi su Napolipiu.com

diin”: poi laalinA">Dalla dura gavetta tra lavori notturni e sacrifici fino alla panchina dellaA: il sorprendente percorso di untore che non ha mai smesso di crederci.In pochi possono dire di aver attraversato una gavetta tanto lunga e faticosa prima di arrivare nel grande calcio. La sua storia sembra quella di un film: giornate passate a lavorare in ruoli umili, il sogno di una carriera sportiva che sembrava troppo lontano e una dedizione che lo ha portato a scalare, passo dopo passo, il mondo del calcio.All’inizio, la vita gli ha presentato sfide che poco avevano a che fare con i campi verdi e gli spalti gremiti. Per mantenersi, ha dovuto accettare lavori di ogni tipo: consegnavaall’alba e lavorava diin un, tutto pur di inseguire il sogno che aveva fin da bambino.