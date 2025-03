Agi.it - Confronto nel governo sul Pnrr, timori e strategie di attuazione

Leggi su Agi.it

AGI - Nelda settimane sotto traccia è in corso untra chi, come il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per avere maggiori spazi punta a superare la 'deadline' del 2026 per l'del- il titolare di via XX settembre lo ha detto pubblicamente in più circostanze -, e chi ritiene che una richiesta simile difficilmente possa essere accolta da Bruxelles, perché in Europa servirebbe la maggioranza assoluta dei voti e non sarebbe affatto facile arrivare a dama.sull'delMentre il dibattito è focalizzato soprattutto sui temi di politica estera, l'esecutivo lavora per mandare avanti la macchina del piano impostato durante ilDraghi, ma aumenta sempre di più il timore che non si riescano a spendere tutti i fondi previsti per l'Italia.