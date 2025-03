.com - Confronto auto termiche ed elettriche: differenze, componenti e tecnologie

Il passaggio dalle(ICE) a quelle(EV) sta rivoluzionando il settoremobilistico. Con l’avvento delle trasmissioni, moltitradizionali diventano obsolete, mentre altre si evolvono o nascono ex novo. In questo articolo, esploriamo letraed, analizzando, funzionalità e parti in comune, per capire cosa rende uniche le EV.Vendita diin crescita costante: +30% nel primo bimestre 2025Cosa rende unica un’elettrica?Leintroduconoinnovative, assenti nei veicoli tradizionali. Ecco i principali elementi che caratterizzano le EV:1. Batteria ad alta tensioneEquivalente al serbatoio di carburante nelle ICE, la batteria ad alta tensione fornisce energia al motore elettrico.