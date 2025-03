Ilgiorno.it - Condominio Aler ostaggio di una coppia di abusivi: "Un incubo vivere qui. Sono in carcere ma stanno per tornare e ci faranno pagare di averli denunciati"

Pavia, 24 marzo 2025 – Per pochi mesi hanno “respirato”, ma ora i residenti in una palazzinadi via Piavedi unadi nuovo terrorizzati. I due, un uomo di 44 anni e una donna di 60 inda dicembre per aver violato il divieto di avvicinamento perché non sapevano dove andare, venerdìstati condannati in primo grado e attraverso il loro avvocato hanno chiesto la messa alla prova. In attesa di una decisione del giudice, sui residenti è piombata la paura.per stalking, atti persecutori, aggressione e minacce, oltre che per occupazione abusiva di alloggio, tengono in scacco tutti i condomini che temono di passare davanti alla porta del loro appartamento posto al primo piano e di vederli uscire. “Nel nostro palazzo – rivela Lorenza Secondi, che ha denunciato laper essere stata aggredita alle spalle con un coltello e minacciata di morte – vivono delle persone anziane che rinunciano alle cure per non uscire di casa.