Con Trump la scuola diventa definitivamente un mercato

ha deciso di chiudere il dipartimento dell’Istruzione. Non nel senso stretto del termine: non può farlo legalmente senza il Congresso, ma può farlo nei fatti. Lo ha fatto già con l’Usaid, l’agenzia che si occupava di sviluppo internazionale, ridotta all’ombra di se stessa. Ora tocca all’istruzione pubblica, uno dei settori più odiati dall’ideologiaiana, convinta che lasia un’emanazione della “sinistra radicale” e che vada ridimensionata fino are inoffensiva.La scure disull’Istruzione pubblicaIl 21 marzo, con un decreto esecutivo,ha annunciato la fine operativa del dipartimento. Mille e 300 licenziamenti immediati, uffici svuotati e competenze sparpagliate tra altre agenzie. Per gli aiuti agli studenti poveri e con disabilità, nessuna risposta chiara:ha parlato genericamente di un passaggio di responsabilità alla Small Business Administration e al dipartimento della Salute, ma senza spiegare come questi enti, già sottofinanziati, possano gestire il flusso di miliardi di dollari in aiuti scolastici.