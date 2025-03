Ilgiornaleditalia.it - Con la mostra dedicata a Pino Daniele a Palazzo Reale il pilastro del Neapolitan Power, partono ufficialmente le celebrazioni dei 2500 di Napoli. Come vede Terra Mia da lassù? A Palazzo Reale di Napoli la Grande Mostra, Spiritual.

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sarebbe piaciuta laFesta di compleanno a? Si, magari con concerto pop, nel senso aperto a tutti, a Piazza Plebiscito. Bastava unschermo e trasmettere quello del 1981. Sarebbe stato un successo assicurato. Anziché farlo per celebrare per happy few ( solo 400 invitati) a P