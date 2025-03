Trevisotoday.it - Comunità accogliente

Leggi su Trevisotoday.it

Un’occasione importante per diventare una “” quella offerta ai cittadini sabato 29 marzo a Villa Onigo di Trevignano. L’incontro, organizzato per promuovere la solidarietà, punta a far conoscere i progetti attivi nel territorio sensibilizzando sui temi dell’affido e.