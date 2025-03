Quifinanza.it - Comprare casa a Palermo, i quartieri dove conviene: giù i prezzi in zona universitaria

Leggi su Quifinanza.it

Un nuovo rapporto del Centro Studi Tecnoha monitorato l’andamento del mercato immobiliare anella prima metà del 2024, evidenziando quali sono le tendenze nel capoluogo siciliano.Come in altre città italiane, il Centro sta registrando un aumento degli investimenti a fini turistici. Questo porta i locali a spostarsi in zone meno centrali, con quella del Parco della Favorita che sta vivendo un periodo di attività del mercato immobiliare e di aumento della domanda molto intenso. Le zone più periferiche, come il quartiere di Uditore o l’area dell’Università, rimangono le più economicheIl Centro di: dinamismo, turismo e smart workingNonostante il mercato immobiliare del Centro disia alimentato da un grande afflusso di investimenti, soprattutto per ricavare B&B da affittare ai turisti, idi questasono rimasti relativamente stabili.