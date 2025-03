Agi.it - Compie 100 anni il testimone della tragedia di Barletta

AGI - Teodoro Dibenedetto ha compiuto ieri cento, ma nulla ha mai potuto scolorire dalla memoria quel 16 settembre 1959, quando vide con i propri occhi la palazzina di via Canosa acedere all'improvviso, seppellendo nel silenzio l'alba di 58 vite. Oggi è l'ultimooculare di una delle più grandi tragedie edilizie dell'Italia repubblicana. L'unico che possa ancora raccontare, con parole, appunti e silenzi, ciò che accadde davvero. La notteQuella notte, Teodoro indossava la divisa nuova delle Ferrovie dello Stato. Era in servizio presso la cabina C, accanto al passaggio a livello di via Canosa. "Faceva caldo quella notte tra martedì e mercoledì – ha raccontato a “La Gazzetta del Mezzogiorno” – e una volta passati i treni, approfittavamo per prendere un po' di refrigerio fuori dalle cabine.