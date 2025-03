Come usare gli strumenti di risoluzione problemi di Windows

Leggi su .com

Per la serie "Non tutti sanno che",ha un set diintegrati che permettono di risolvere in modo automatico tutta una serie didi vario tipo che possono compromettere le funzionalità base del sistema.Alla fine, uno cerca su internet e scarica i peggiori programmi, trascurando o dimenticando che invece la soluzione è già lì a portata di mano ed è utilizzabile da tutti senza bisogno di avere competenze specifiche o esperienza.deiè una raccolta di programmi automatici che è possibile avviare dalle impostazioni di10 e11, un po' nascosti, ma assolutamente da conoscere perchè possono essere utilizzati da tutti gli utenti del PC.Pensa a questia un meccanico virtuale: analizzano il tuo PC, trovano il problema e, quando possibile, lo aggiustano senza che tu debba mettere mano a cose complicate.