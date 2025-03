Ilrestodelcarlino.it - Come sta il bimbo svenuto alla sua festa di compleanno a Reggio Emilia

, 24 marzo 2025 – E’ ancora in condizioni critiche ildi 11 anni che ieri pomeriggio si è accasciato durante la propriadiall’oratorio della chiesa di Nocetolo di Gattatico, in provincia di. Il piccolo era incosciente e sono subito stati attivati i soccorsi. Ilè stato stabilizzato – per quanto possibile – dal medico accorso assieme all’ambulanza e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. Stanotte è stato deciso di trasferirlo al policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove è stato ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica. E’ ancora in condizioni gravissime e i medici sia di Parma sia di Bologna specificano che la prognosi del piccolo è ancora strettamente riservata. Cosa è successo Ile la famiglia sono del vicino comune di Castelnovo Sotto: i genitori avevano affittato la sala parrocchiale per passare un pomeriggio in compagna e festeggiare l’undicesimo