Come si chiama l’Elon Musk napoletano? La Danza dei Setti veli di Salomè incanta il San Carlo Sovrintendente Lissner ultimo atto

Le idee nascono da una scintilla. Per Marco Abbro, osteopata di formazione, sperimentatore di vocazione, è nata in garage dentro un barlo di batteri fermentati. È finita sui costumi di scena di Salomé al Grand Debutto al Teatro San. Intuizione: dai rifiuti industriali destinati al macero, dal mandarino flegreo alla mela annurca, passando per l’uva da Falanghina, praticamente una macedonia di scarti che diventa brodo di coltura di microrganismi. Il risultato è una bio/cellulosa multi/uso adattabilissima a creare simil/tessuti, oggetti di design, di costruzione e altro. E perché no, pronti a essere lanciati anche nello spazio.Dal degrado sociale e ambientale di Villa Literno, una sorte di No Land, è nato il suo Lab High Tech, il Knowledge for Business in collaborazione con la startup TecUp.