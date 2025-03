Gqitalia.it - Come Liam Gallagher ha riportato in auge una leggendaria scarpa inglese dimenticata da tempo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.è un grande fan delle Clarks. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Che si tratti del Festival di Eurockéenes nel 2000 o del Leeds Festival nel 2017, le ha sempre avute ai piedi. Quindi, quando l'azienda britannica di calzature stava preparando i piani per il suo enorme 200° compleanno (tanti auguri!), ovviamente il frontman degli Oasis era tra le chiamate rapide.Per una pietra miliare così importante, ci si aspetterebbe che il duo sia messo al lavoro su qualcosa di più vistoso,la Desert Trek o laWallabee. Ma stiamo parlando di. Quindi, proprioha fatto per il suo drop del 2022, ha scavato negli archivi di Clarks per riportare inuna silhouette che probabilmente non avete mai sentito nominare prima: la Desert Rain.