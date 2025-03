Liberoquotidiano.it - "Come ha scoperto l'esonero, roba da dilettanti": Thiago Motta, Adani spiana la Juventus

Per mesi, Leleha difesoa spada tratta, sostenendo che la sua "rivoluzione giochista" avrebbe avuto bisogno di tempo per attecchire in unapassata dal purgatorio del "risultatista" Max Allegri, il grande nemico calcistico del commentatore di Rai 1. Bene, ora a certificare il fallimento dell'ex tecnico del Bologna dei miracoli (che, va detto, senza di lui e giocatori chiaveZirkzee, Calafiori e un Ferguson ancora da recuperare ma con Vincenzo Italiano alla guida, sta facendo forse ancora meglio) è stata la stessa dirigenza bianconera, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che ha deciso di cacciarlo anche in malo modo e cercare di salvare la stagione chiamando un traghettatoreIgor Tudor. Eprevedibile, non l'ha presa bene. Intervenuto alla Domenica sportiva, su Rai 1, l'ex difensore dell'Inter è andato giù pesante proprio con Giuntoli e, in generale, la dirigenza Juve.