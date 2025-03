Gqitalia.it - Come DAZN ha trasformato un sabato senza campionato in un imperdibile Juventus-Inter

Leggi su Gqitalia.it

Mentre eravamo distratti dalla doppia sfida tra Italia e Germania, l'Infinity League ci ha rivelatopotrebbe essere il calcio di domani. Quando il pavimento in vetro del BMW Park di Monaco di Baviera si èin uno schermoattivo è stato subito chiaro a tutti che non avremmo assistito al solito torneo di calcio: è l'Infinity League, il laboratorio visionario diche ieri ha mostrato al pubblico un possibile futuro per il gioco più amato al mondo.Una rivoluzione tecnologica immersa«Maiin questo momento siamo stati vicini ai giocatori in campo grazie alla bodycam», racconta Alice Mascia, CEO diDach. «Nel calcio tradizionale vediamo compagni, avversari e palloni sempre lontani: qui la tecnologia permette di essere lì, di vedere tutto da vicino.in un videogioco, cerchiamo l'aspetto immersivo».