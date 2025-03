Amica.it - Come dare un boost alla serotonina: gli alimenti giusti

La chiamano “ormone della felicità”, e il motivo è semplice: laè una sostanza chimica che svolge un ruolo chiave per il cervello e il sistema nervoso, agendoneurotrasmettitore e regolando l’umore, il sonno, l’appetito e la sessualità. Assicurare all’organismo un buon livello diè dunque importantissimo per il benessere generale e per la regolazione di vari processi fisiologici nel corpo umano. Può capitare infatti di attraversare una fase della vita in cui questa molecola è bassa, e in questi casi, oltre a ricorrere a eventuali integratori, si può modificare la dieta e trarre vantaggio dai cibi che portiamo a tavola.uncon la dietaAnche l’alimentazione incide sul nostro benessere e sul nostro umore, contribuendo a farci sentire più sereni e felici, e ci sono moltiche aiutano ad aumentare la