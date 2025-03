Notizie.com - Come ci si ammala di tubercolosi (Tbc) e perché in Italia i più giovani sono a rischio

Settantanove milioni di vite salvate dal 2000, 10,8 milioni di personete e 1,25 milioni di morti ne 2023.ci sidi(Tbc) eini più(OMS FOTO) – Notizie.comi dati diffusi oggi dall’Organizzazione mondiale alla Sanità (Oms) in merito alla(Tbc), cui si aggiunge un ulteriore allarme che riguarda l’. Nel nostro Paese è forte aumento dei contagi tra i più: nel 2023stati 144 gli under-15 che hanno contratto l’infezione, quasi il doppio rispetto all’anno precedente quando erano stati 78.I dati provengono dal rapporto Tuberculosis surveillance and monitoring 2025 realizzato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e dall’Ufficio europeo dell’Oms. Oggi 24 marzo ricorre infatti la Giornata mondiale della2025.