Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Gauff a Miami: profumo di BJK Cup…

è approdata ai quarti di finale del torneo WTA di2025 sfoderando di gran lunga il miglior tennis della sua stagione ed eliminando in rimonta agli ottavi la ex n.1 al mondo giapponese Naomi Osaka per 3-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 16 minuti. Iloffre ora una chance piuttosto succulenta per la portacolori del Bel Paese.Sulla carta la toscana avrebbe dovuto incrociare la n.3 del mondo Coco. L’americana sta vivendo tuttavia un momento difficile in termini di risultati: dopo gli Australian Open si è fermata per due volte di fila al primo turno e non è andata oltre gli ottavi a Indian Wells. Ala statunitense si è arresa a sorpresa alla polacca Magda Linette con un periodico 6-4 in un’ora e mezza.troverà dunque sul suo cammino l’esperta 33enne nativa di Poznan, numero 34 del ranking WTA.