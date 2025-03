Combat Sports Oktagon | in Valle d’Aosta le sfide internazionali di kickboxing e muay thai

Leggi su Sportface.it

Laè pronta a diventare il cuore pulsante degli sport datimento con l’arrivo dell’attesissimo evento, che si terrà sabato 7 giugno 2025 a Courmayeur. Per un intero weekend, il comune valdostano si trasformerà in un palcoscenico internazionale, ospitando i più grandi campioni di. Il galà, ormai considerato uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di sport datimento, celebra quest’anno la sua edizione numero 28 con il nome rinnovato di, grazie al sostegno fondamentale delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Courmayeur e la Regione Autonoma della.Il Palazzetto dello Sport di Courmayeur ospiterà ben 36 atleti, suddivisi in 18 match di, con in palio tre titoli, due dei quali mondiali.