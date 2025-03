Anteprima24.it - Colpi d’arma da fuoco esplosi a Frattamaggiore

Tempo di lettura: < 1 minutoIgnoti hanno esploso dopo mezzanotte diversidain via Limitone, a. Numerosi i bossoli calibro 7,62×39 trovati sul manto stradale e sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda per capirne modalità e matrice. L'articolodaproviene da Anteprima24.it.