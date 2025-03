Coloni israeliani all’assalto del regista di No Other Land Hamdan Ballal | ferito e arrestato – Il video

Leggi su Open.online

Nuovo inquietante episodio di violenza questa sera in Cisgiordania, dove un gruppo diha preso d’assalto il villaggio di Susya. Negli scontri ingeneratisi, decine dise la sono presa in particolare con, uno dei due registi del film Novincitore del premio Oscar 2025 come miglior documentario. L’artista sarebbe stato colpito colpito alla testa da una pietra. Avrebbe subito un vero e proprio «linciaggio», secondo quanto riferisce il co-del documentario, l’israeliano Yuval Abraham. Dopo le ferite riportate – alla testa e allo stomaco –sarebbe stato caricato su un’ambulanza da lui stesso chiamata per essere medicato, ma a quel punto sarebbero intervenuti alcuni soldati, fermando il veicolo e arrestando a viva forza l’uomo.