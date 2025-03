Quotidiano.net - Colloqui USA-Russia in Arabia Saudita: nuove discussioni con delegazione ucraina

Le delegazioni americana eterranno un altro round didopo la conclusione dell'incontro tra Stati Uniti ein. Lo riporta Ukrainska Pravda. Grigory Karasin, presidente della commissione Esteri del Senato russo e membro dellarussa che sta incontrando i rappresentanti Usa a Riad, ha definito "interessanti" e "creativi" iin corso. Lo riporta l'agenzia Interfax. "I negoziati sono in pieno svolgimento, sono in corso. C'è una discussione interessante su argomenti piuttosto attuali", ha detto Karasin. "Direi che i negoziati stanno procedendo in modo creativo", ha aggiunto. Le delegazioni americana e russa si sono incontrate nuovamente dopo una pausa per il pranzo.