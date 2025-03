Thesocialpost.it - Colloqui a Riad per il cessate il fuoco in Ucraina: le trattative tra Russia e Stati Uniti

sono ufficialmente iniziati itra le delegazioni russe e statunitensi, con l’obiettivo di giungere a un accordo sulilin. Le, come riportato da una fonte russa, sono destinate a durare a lungo, e il Cremlino ha confermato che uno degli argomenti principali sul tavolo riguarda la possibilità di garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero. In programma per oggi c’è anche un incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi, che si preannuncia come un momento cruciale nelle delicate discussioni sul conflitto.Nel frattempo, sul campo di battaglia, gli scontri continuano senza tregua. Le forze ucraine hanno abbattuto quattro elicotteri russi nella regione di Belgorod, mentre le forze russe hanno lanciato un pesante attacco missilistico contro la città di Sumy, nell’orientale.