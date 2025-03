Quifinanza.it - Codice Raccomandata 386, cosa significa e quali atti può contenere

Leggi su Quifinanza.it

Ricevere un avviso di giacenza con il386 non è una comunicazione qualunque: spessoche è in arrivo un atto giudiziario o amministrativo — multe, cartelle esattoriali,di citazione, accertamenti fiscali. Questocompare sull’avviso di giacenza lasciato dal postino quando il destinatario è assente, oppure sull’etichetta dellastessa, vicino al numero di tracciamento. Da avvocato, il primo consiglio è semplice: ritirare subito la, senza attendere. È, quindi, errato ritenere che il mancato ritiro equivalga a mancata notifica. Inoltre, è buonaconservare l’avviso, e una volta ritirato, individuare eventuali termini per agire, se del caso con il supporto di un legale.il386?Il386 è un identificativo numerico utilizzato da Poste Italiane per classificare e tracciare una particolare tipologia di invii raccomandati.