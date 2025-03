Liberoquotidiano.it - "Codice d'onore": nelle guarnigione di Guantanamo ci scappa il morto

Leggi su Liberoquotidiano.it

D'Iris ore 21.15 Con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Regia di Rob Reiner. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 18 minuti LA TRAMA Nelladi, ultimo avamposto americano a un tiro di schioppo da Cuba, ciil. Due militari sono processati per aver provocato la morte di un loro commilitone. Il loro avvocato difensore, un ufficiale furbetto da sempre propenso a patteggiare, stavolta non patteggia. Scava a fondo negli accadimenti del fattaccio e scopre che i due imputati furono costretti ad obbedire (e involontariamente a uccidere) dal burbanzoso colonnello. PERCHE' VEDERLO perchè è un dramma giudiziario come sanno farli gli americani: sceneggiatura di ferro e attori che girano tutti a meraviglia (Nicholson ovviamente sta una spanna sopra tutti).