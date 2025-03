Lanazione.it - Cocaina e crack nella scatola delle caramelle

TERNI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno arrestato un 25enne albanese, in Italia con visto turistico ed incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso di un servizio di pattuglia, in via Aleardi i militari hanno notato una Fiat Punto, risultata poi a noleggio, il cui conducente, resosi conto della presenzaforze dell’ordine, aveva assunto una condotta di guida incerta. Sottoposto a controllo, il 25enne non ha saputo giustificare la propria presenza in città ed il suo atteggiamento visibilmente nervoso ha indotto i Carabinieri a procedere ad una verifica più approfondita, sottoponendo a perquisizione sia il giovane che il veicolo. Questa operazione ha portato al ritrovamento di 20 dosi di, del peso complessivo di circa 12 grammi e di 5 dosi di, del peso approssimativo di 2 grammi nonché della somma in contanti pari a 480 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa, il tutto posto in sequestro.