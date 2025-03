Lanazione.it - Club Arezzo Channel conquista il terzo successo consecutivo nella pool promozione

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 – Continua la marcia delcheno il, i ragazzi di coach Morelli regolano Massa con un secco 3-0 al Maccagnolo. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Nataletti e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Ottima partenza dei Botoli che appaiono fin da subito in palla, i ragazzi di coach Morelli seguono alla lettera i dettami tattici e riescono a contenere le bocche da fuoco avversarie, grazie anche a degli ottimi break in battuta i nero amaranto scappano e con un attacco chirurgico in parallela di Pippi chiudono il set per 25-18. Seconda frazione ancora con i Botoli in grande spolvero, Conti mette a terra palloni pesanti in contrattacco, Luatti ben orchestra i suoi, non c’è nulla da fare per gli ospiti il set si chiude con un errore in battuta degli avversari che segna il 25-21.