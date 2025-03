Tpi.it - Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi in lacrime: “Mi manca tanto, il suo dolore più grande fu essere abbandonata dal cinema”

Ospite di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5,ha ripercorso gli ultimi giorni di vita della suocera, l’attrice scomparsa nella mattinata il 3 marzo scorso in seguito a una lunga malattia. “A Gabriele (il nipote dindr) prima di andarsene ha regalato una scatola in legno piena di pastelli colorati.ha messo tutto in ordine prima di andare via”. L’attrice hato al figlio Paolo Ciavarro (marito dindr) che è a lui che spetta il dovere dire la nonna a Gabriele: “Digli che io sto litigando con Dio, perché non me ne voglio andare, io non me ne voglio andare ma sarò il vostro angelo e vi guarderò da lassù”.“È unenorme – ha aggiunto– ci eravamo dette che sarebbe stato bello andare a New York insieme.