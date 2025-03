Lapresse.it - Clima, impatti sull’economia dallo scioglimento dei ghiacciai

sempre più fuori controllo, tanto che si avrannodei. L’avvertimento dell’Onu – in occasione della prima Giornata mondiale dei, il 21 marzo 2025 (che è stato dichiarato anche anno internazionale per la conservazione dei) – è chiaro: “Lodeiscatenerà una serie di reazioni a catena”.Ihanno perso più di 9mila miliardi di tonnellate dal 1975 (anno in cui sono iniziate le rilevazioni). “L’accelerazione dellodeirischia di scatenare una valanga dia cascata – spiega l’Onu – sulle economie, sugli ecosistemi, e sulle comunità, non solo nelle regioni montane ma a livello globale”. Secondo la segretaria generale dell’Organizzazione mondiale per la meteorologia (Wmo) Celeste Saulo “il rapporto ‘State of the globalte 2024’ della Wmo ha confermato che dal 2022 al 2024 abbiamo assistito alla più grande perdita diin tre anni mai registrata; sette dei 10 anni con il bilancio di massa più negativo si sono verificati dal 2016.