Ilfattoquotidiano.it - Claudio Bisio “ospite” del Campidoglio per la piazza di Repubblica: tra i costi sostenuti anche treno e hotel dell’attore

il “vip” ospitato a spese di Roma Capitale in occasione della manifestazione “Unaper l’Europa“, promossa dal quotidiano– su idea dell’editorialista Michele Serra – ma in realtà organizzata e finanziata dal. Come svelato dal Fatto, la macchina dell’evento svoltosi il 15 marzo adel Popolo è costata in totale 350 mila euro, come da preventivo della municipalizzata Zètema allegato agli atti depositati dalla segreteria del sindaco Roberto Gualtieri in Commissione trasparenza.era il presentatore dell’evento, al fianco proprio di Serra.Si è trattato di una “iniziativa istituzionale“, secondo quanto recitava la missiva datata 5 marzo inviata dal capo di gabinetto Alberto Stancanelli – in passato collaboratore, con lo stesso ruolo, dell’allora premier Mario Draghi – alla società capitolina.