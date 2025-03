Bresciatoday.it - Clamoroso a Lumezzane: esonerato Arnaldo Franzini

Leggi su Bresciatoday.it

Scossone in casa: secondo fonti vicine al club, l’esonero disarebbe avvenuto questa mattina, anche se la società non ha ancora rilasciato alcuna nota ufficiale. Una separazione dettata dai recenti risultati negativi, ma che non cancella il prezioso lavoro svolto.