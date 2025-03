Ilrestodelcarlino.it - Cittadella subito sotto. Poi spreca e protesta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

0 SAMMAURESE 1(3-5-2): De Fazio; Fort, Sabotic (79’ Bertani), Boccaccini; Sardella (51’ Carretti), Osuji (63’ Formato), Marchetti, Mandelli (51’ Mora), Martey; Sala (90’ Serra), Guidone. A disp: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. Gori SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer; Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi (77’ Scanagatta); Ravaioli N. (30’ Nisi), Sedioli, Maltoni; Gningue, Merlonghi (72’ Gallo), Mavanga (66’ Forte 6). A disp: Ravaioli R., Manuzzi, Deskaj, Bonandi, Frosio. All. Protti. Arbitro: Navarino di Taurianova Reti: 22’ Ravaioli N. Note: ammoniti Sabotic, Martey, Morri, Gallo e Forte. Lasi fa sorprendere in avvio, poi costruisce,, si vede annullare un gol valido e alla fine deve incassare il settimo ko casalingo stagionale dalla Sammaurese.