Cittadella circondata dall’incuria Buche erba alta e anche topi nel parcheggio del monumento

grandi che in giornate uggiose si riempiono di acqua,che nessuno taglia e perfino iche pochi giorni fa una residente si è trovata davanti mentre andava a recuperare la sua automobile parcheggiata. Benvenuti neldella, parco urbano enazionale per la presenza della Fortezza opera di Antonio San Gallo. L’area di sosta che si trova lungo via Circonvallazione meriterebbe più attenzione e cura invece è diventatadi camper e roulotte. La zona più degradata è quella davanti al civico 1 di via Circonvallazione, dove si affaccianodiverse abitazioni. La strada interna alè diventata una groviera per le numeroseche si sono create sull’asfalto. Sono centinaia i crateri per un asfalto che sembra aver appena subito un bombardamento.